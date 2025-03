Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il Team Jayco AlUla fissa il miglior tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.3015:10 Arriva al traguardo con il secondola Decathlon AG2R La Mondiale. Il cronometro si ferma su31.05,9415:08 Completa il suo lavoro e si stacca l’inglese Joshua Tarling della INEOS Grenadiers15:06 Parte laVisma Lease a Bike di Jonas Vingegaard15:05ilin 30.41,29, alla velocità di 55.797 km/h, la15:04 Quartoal primo intermedio per la Movistarin 16.02,94.15:02 Laè quasi arrivata alla salita della Cote de la Pisserotte.14:59 Secondoper la INEOS Grenadiers che si piazza a +0’05’’ dal.14:57 Caduta per Ben Swift (INEOS Grenadiers).14:56 +0’10’’ per il Decathlon AG2R La Mondialeche si piazza momentaneamente al secondo posto14:55 Intanto è appena partita la UAEEmirates – XRG.