Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cominicia la cronometro a squadre!

14:37 Comincia anche la gara della Decathlon AG2R La Mondiale Team.14:36 Prima fase in discesa per la Tudor Pro Cycling Team.14:34 Nel frattempo inizia anche la prova del Team Jayco AlUla.14:32 la Tudor Pro Cycling Team sta affrontando i primi saliscendi.14:31 Ricordiamo che l'intermedio è posizionato al km 14.2.14:30 Ci siamo! Comincia la, terzadella! È appena partito il primo team: Tudor Pro Cycling Team.14:28 Mancano due minuti all'inizio della gara! Ormai è tutto pronto!14:27 Stando alle previsioni, la corsa dovrebbe terminare intorno alle 16:28 con l'arrivo dell'ultima squadra.14:24 La prima squadra a partire sarà la Tudor Pro Cycling Team alle 14:30, mentre la frazione si chiuderà con la Soudal Quick-Step alle ore 15:54.