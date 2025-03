Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la gara della INEOS Grenadiers

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADITIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.3014:50 Migliore la prestazione del Team Jayco AlUla che segna 15.46,10 (54.07 km/h).14:49 A breve scopriremo la risposta del Team Jayco AlUla.14:48 Nel frattempo è partita anche il Movistar Team.14:47 La Tudor Pro Cycling Team arriva all’intermedio con il tempo di 16.15,14 ed una velocità di 52.46 km/h.14:44 A breve la Tudor Pro Cycling Team arriverà all’intermedio.14:40 Arriva adesso il primo momento importantegiornata. È appenata la14:39 Inizia il tratto in salita per la Tudor Pro Cycling Team, segmento che porterà la squadra all’intermedio.14:37anche laDecathlon AG2R La Mondiale Team.14:36 Prima fase in discesa per la Tudor Pro Cycling Team.