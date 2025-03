Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 6-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha chiuso un 1° set strano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Lunga la difesa di dritto di.15-15 Sbaglia un dritto da ottima posizione.0-15 Attacca di dritto e fa punto. Serve subito il break.6-4!chiude tenendo la battuta a zero e conclude un set d’apertura inizialmente dominato, successivamente complicatosi notevolmente anche complici diversi errori della toscana.40-0 Larga per fortuna la difesa di dritto di. Tre palle set!30-0 Prima vincente!15-0 Prima vincente, forza!Serveper chiudere un set.5-4 Game interlocutorio, il prossimo deciderà una sostanziosa fetta di incontro.40-0 Ace (1°).30-0 Non risponde sulla seconda di rovescio.15-0 Palla corta in rete del.5-3 Urlo a sottolineare il rovescio lungoriga vincente!40-30 ACE provvidenziale, il terzo!30-30 Risposta sulla riga.