Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 6-4, 3-6, 6-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra rimonta da 1-3 e si salva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladi un agonico incontro di Jasmine, che sfiderà Ludmila Samsonova in un quasi-derby azzurro per i quarti di finale. Un saluto sportivo!06:36 Con la prima ottiene il 50% di puntie il 62% con la seconda mentre la rivale ottiene il 54% con la prima e appena il 33% con la seconda. Cinque doppi falli a tre per la rumena con cinque ace per.06:35 150? di gioco fatti di tantissimi errori del, che dal 3-0 con doppio break del primo set praticamente non ha più espresso il suo miglior tennis. E’ comunque stata brava a venire fuori da una situazione che la vedeva quasi spacciata.06:346-4, 3-6, 6-4! Con estremo sollievo registriamo il gratuito di dritto dopo il servizio della giocatrice rumena.