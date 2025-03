Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 6-4, 3-6, 5-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: infinito 9° game vinto dall’azzurra

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Colpisce vincente l’inside in! Match point.30-30 Largo il rovescio difensivo della rumena, ha spinto di dritto inside out.30-15 Lungo il dritto di.30-0 Nuovo regalo con il dritto. Partita che segna una regressione importante dell’azzurra comunque vada a finire.15-0 Niente, se la ride Jasmine. Sbaglia la risposta di dritto sulla seconda.5-4 ODDIO! Non passa, dopo la deviazione del nastro il rovescio di. Urlo di, che sofferenza!A-40 Palla corta e comodo pallonetto!40-40 Risposta incisiva e punto Romania. Nona parità.A-40 Si ferma in rete la risposta di.40-40 Non ci posso credere: sulla riga il dritto stretto della rumena.A-40 Scambio duro, cede di dritto.40-40 Mamma mia, non tiene in campo il terzo rovescio nello scambio la rumena.