Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 6-4, 3-6, 4-3, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: torna avanti l’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Non risponde di rovescionel match!40-30 Servizio slice e dritto di là!30-30 Non tiene in campo la risposta di dritto la rumena.15-30 Gran rovescio lungoriga di.15-15 Grande dritto lungoriga vincente!0-15 Doppio fallo (3°). Non è vero.3-3 Scambio estenuante,a spingere con margine e a chiudere di dritto!40-A Errore di dritto.40-40 Con lo schiaffo al volo.A-40 Servizio, dritto e stavolta gioca proprio bene la volèe la rumena.40-40 Servizio dritto e volèe alta.30-40 Riesce a difendersi in qualche modo, consapevole chepuò sbagliare qualsiasi volèe. Non la sbaglia, ma non chiude altresì e lo scambio riparte con l’errore di rovescio della rumena.30-30 Sulla riga il rovescio lungolinea di!30-15 Sbaglia un comodo dritto lungoriga la rumena.