Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 6-4, 3-6, 1-2, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: tre break a inizio 3° set, azzurra in difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Anche l’errore con lo smash per. Tre, partita troppo brutta per essere vera dell’. Speriamo riesce a prevalere.30-40 Ace (2°)!15-40 Si allarga ed esce il dritto in cross. Mamma mia!15-30 Doppio fallo (2°).15-15 Fa seguito il miliardesimo errore di dritto.15-0 Bellissima volèe alta di rovescio di.1-1 Risposta incisiva di dritto e!15-40 Risposta vincente di rovescio!15-30 Comico smash diche se la ride. Un errore neanche da 3^ categoria.15-15 Sulla riga il dritto carico, poi comoda la chiusura.15-0 In rete il dritto difensivo di.0-1 Risposta vincente di dritto.0-40 Gioca due colpi ottimi carichi, prima di mettere larga la smorzata.0-30 Lungo il dritto di.0-15 Gratuito di dritto dopo il servizio.