Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 6-4, 3-6, 0-1, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: si riparte sulla falsa riga del 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15il dritto carico, poi comoda la chiusura.15-0 In rete il dritto difensivo di.0-1 Risposta vincente di dritto.0-40 Gioca due colpi ottimi carichi, prima di mettere larga la smorzata.0-30 Lungo il dritto di.0-15 Gratuito di dritto dopo il servizio.6-4, 3-6! Con la prima chiude il secondo set la rumena. Praticamente l’azzurra è entrata in campo sul 2-5, decisamente troppo tardi. Ora non c’è più margine.A-40 Con il dritto la rumena.40-40 Che errore. In palleggio di dritto.40-A Esce il dritto risolutivo di.40-40 Risposta vincente di dritto.A-40 Nuovo errore in risposta e set point.40-40 Troppo forte la difesa diin corsa, uno scherzo colpire di rovescio a campo aperto per