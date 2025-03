Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 6-4, 2-5, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: 2° set da incubo per l’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Tiene la battuta a zero la rumena.40-0 E allora, non risponde per l’ennesima volta. Da ora in poi vi daremo la fredda cronaca di ciò che succede. Il tennis didal 3-0 del primo set è stato senza un filo logico.30-0 Non risponde di dritto. Unil tennis diora!15-0 NOOOO! PEROOOOO! Dritto in palleggio fuori di 5 metri.4-2 Prima vincente. Mettiamola così,per ora si salva.40-30 Lungo per fortuna il dritto in difesa di.30-30 Torna a fare un gran vincente, stretto, di dritto.15-30 Prima vincente.0-30 Lungo il dritto in estrema difesa di.0-15 Risposta vincente di dritto, perché esiste anche una rivale.1-4 Errore gratuito di dritto, unquesto secondo set. Una versione così fallosa non si vedeva da tempo.