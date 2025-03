Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 6-4, 0-1, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha chiuso un 1° set strano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Ancora bene con la risposta, di dritto. Vediamo se arrivano due punti di fila.15-15 Come vi abbiamo anticipato: errore di rovescio in palleggio.0-15 Risposta incisiva di rovescio. Questo il problema: un punto bene e uno male.0-2 Largo il dritto lungoriga difensivo.non hadopo il servizio ottimo.40-A Errore di dritto. Male.40-40 Dai, esce il dritto di.40-A In rete il rovescio. Palla break.40-40 Noo però. Doppio fallo (1°).40-30 Lungo purtroppo il rovescio.40-15 Fortissimo il rovescio di. Non contiene di dritto la rumena.30-15 Prima vincente.15-15 Pauroso dritto anomalo e conclusione solida!0-15 Esce il rovescio lungoriga.0-1 Malamente in rete la risposta di dritto.A-40 Errore gratuito di rovescio