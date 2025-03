Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 4-3, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra si vede tornare sotto la rivale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrimo set che doveva essere finito, adesso è aperto più che mai.4-3 Lungo anche questo dritto difensivo.40-30 Risposta messa out. La prima non era impossibile da gestire, calata tantissimo purtroppodopo il mirabolante parziale iniziale.30-30 Doppio fallo (4°).30-15 Servizio slice ed errore di dritto a campo aperto.30-0 Largo il cross di rovescio.15-0 Passa con il dritto la rumena.4-2 Nuova risposta vincente di dritto. Non ci voleva.40-A Risposta vincente di dritto.40-40 SERVIZIO E GRAN COPPIA DI DRITTI!30-40 Prima vincente!!!15-40 Ace (2°), c’è da provare a risalire!0-40 Largo anche questo, in un amen. Come non detto!0-30 In rete il dritto inside in che sarebbe stato vincente.0-15 Largo il dritto.4-1 Spinge di dritto e fa punto