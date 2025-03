Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 3-0, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: parziale di 12-1 in avvio di match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Errore di dritto, palla break.30-30 Esce di poco il dritto anomalo a Jasmine.30-15 Non risponde di rovescio, facendo scendere troppo la palla la romena.15-15 Ottimo dritto in cross di. Lungo quello di Jasmine.15-0 Prima vincente.3-0 Doppio fallo (3°). Mamma mia!15-40 Doppio fallo (2°)!15-30 Gratuito di dritto.15-15 Toglie il tempo di dritto.15-0 Prima e comodo dritto.2-0 ACE (2°)!40-0 Lungo il dritto di.30-0 Alza il ritmo di rovescio e fa punto Jasmine!15-0 Solo vincenti di dritto di. Quattro su cinque punti totali.1-0 Doppio fallo (1°).0-40 SONO TRE! Risposta vincente di dritto.0-30 Fa coppia con il lungoriga!!0-15 Mostruoso vincente di dritto di. Sale sopra la palla come solo lei sa fare dalla sua altezza.