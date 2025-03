Oasport.it - LIVE Paolini-Cristian 1-0, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: inizio e break della toscana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 ACE (2°)!40-0 Lungo il dritto di.30-0 Alza il ritmo di rovescio e fa punto Jasmine!15-0 Solo vincenti di dritto di. Quattro su cinque punti totali.1-0 Doppio fallo (1°).0-40 SONO TRE! Risposta vincente di dritto.0-30 Fa coppia con il lungoriga!!0-15 Mostruoso vincente di dritto di. Sale sopra la palla come solo lei sa fare dalla sua altezza.al servizio04:06 Non ci sono precedenti tra le due negli ultimi anni. Siamo 3-0 perma non giocano contro dal 2019.GIOCATRICI IN CAMPO! Chi vince affronta Samsonova.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualepartita di 3° turno del WTA 1000 ditra Jasminee la rumena Jaqueline, si gioca per issarsi in ottavi di finale contro Kasatkina-Samsonova.