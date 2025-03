Oasport.it - LIVE Monza-Perugia 1-3, Champions League volley 2025 in DIRETTA: i Block Devils vincono un’andata non semplice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-27 Il match finisce con un muro su Frascio,vince il match.25-26 Muroneee di Loser su Rohors, al termine di uno scambio adrenalinico.25-25 Ishikawa risponde in pipe, è una sfida tra palleggiatori.25-24 Pipe vincente di Rohrs.24-24 Errore in battuta di Averill..24-23 Ci pensa ancora Averill, set-point per.23-23 Invasione confermata.23-23 Invasione a rete di Averill,chiama un challenge.23-22 Aceee con l’ausilio del nastro per Ishikawa.23-21 Continua la sfida al centro con Solè.23-20 Si insacca la sette di Averill.22-20 Solè risponde al centro.22-19 Averill è una vera e propria spina nel fianco per.21-19 Diagonale profonda di Ben Tara.21-18 Mancini entra in campo e trova un ace potenzialmente decisivo. Ishikawa torna in campo.