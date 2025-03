Oasport.it - LIVE Monza-Perugia 1-1, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 16-25, Ishikawa trascina i suoi nel secondo parziale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7 Ricambia il favore di Kreling.5-6 Lungo il servizio di Solè.4-6 Semeniuk passa in mezzo al muro da posto quattro.3-5 Risponde al centro Solè.3-4 Kreling continua a giocare al centro con Averill.2-4 Errore al servizio di.2-3 Pipe in back di Marttila.1-3 Ben Tara conferma il break di vantaggio.1-2 Parallela imprendibile di Rohrs.0-2 Diagonale nei tre metri di, che colpo.0-1 Si riparte con un muro di Loser su Di Martino.21:32è riuscita ad alzare illlo nel, complice l’ingresso di un ispirato, autore di 5 punti con il 100% in attacco.16-25 Ace diimpatta.16-24 Muro di Solè su Marttila, ci sono 8 set-point per.16-23 Errore in attacco di Marttila.16-22 Ancora un attacco di seconda intenzione di, che spreco di Kreling però.