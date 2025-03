Oasport.it - LIVE Monza-Perugia 1-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 11-16, i Block Devils tornano a spingere nel secondo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-19 Primo punto delper Rohrs.12-19 Pipe di seconda intenzione di Ishikawa.12-18 Non passa la battuta di Ben Tara.11-18 Murone di Loser su Rohrs. Frascio in campo, cambio di opposto.11-17 Spazzolata di Semeniuk sul muro avversario.11-16 Ace con l’ausilio del nastro di Ben Tara. Time-out per.11-15 Parallela imprendibile di Ben Tara.11-14 Di Martino probabilmente miglior giocatore in campo al momento.10-14 Errore in battuta di Averill.10-13 Szwarc passa in mezzo al muro da seconda linea.9-13 Lungo il servizio di Rohrs.9-12 Sette di Averill.8-12 Parallela vincente di Ishikawa, il suo impatto è stato sicuramente positivo.8-11 Questa volta il primo tempo di Averill è vincente.7-11 Muro mostruoso di Solè su Averill.7-10 Out la battuta di Di Martino.