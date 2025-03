Oasport.it - LIVE Monza-Perugia 0-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Muro di Solè su Rohrs.2-2 Mani-out di Plotnytskyi, bravo l’ucraino a risolvere una palla difficile.2-1 In rete il servizio di Loser.1-1 Spallata di Ben Tara da seconda linea.1-0 Si parte con una parallela vincente di Rohrs.20:29risponde con: Rohrs, Szwarc, Di Martino, Averill, Gil Kreling, Marttila e Gaggini.20:28scende in campo con: Giannelli, Semeniuk, Plotnytskyi, Ben Tara, Loser, Solè e Colaci.20:26 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti.20:23 Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede un’andata e un ritorno, con vittorie da 3-0 o 3-1 di valenza maggiore rispetto a quelle per 3-2, in caso di parità di risultati nei due match si deciderà tutto in un golden set a 15 punti.