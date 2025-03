Oasport.it - LIVE Monza-Perugia 0-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 10-7, inizio convincente dei padroni di casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-13 Risponde Rohrs con la stessa moneta, prestazione eccellente del tedesco fino a questo momento.14-13 Pipe vincente di Semeniuk.14-12 Muro di Kreling su Plotnytskyi,prova ad allungare nuovamente.13-12 Anche Martilla entra a referto.12-12 Muro a tetto di Rohrs su Ben Tara.11-12 Ricambia il favore anche Szwarc.11-11 Errore dai nove metri di Loser.10-11 Giannelli velocizza il gioco, Ben Tara sfrutta il muro in scorrimento e trova un pallonetto vincente. Adesso il time-out è di.10-10 Esce la pipe di Marttila, si torna in parità.10-9 Muro di Plotnytskyi su Szwarc al termine di uno scambio lungo.10-8 Primo tempo di Loser.10-7 Giannelli prova l’attacco di seconda intenzione, ma viene murato da Averill. Time-out per.9-7 Lungo il servizio di Semeniuk.