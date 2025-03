Oasport.it - LIVE Inter-Feyenoord 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: traversa di Thuram!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Moussa con il destro non trova il tempo per il cross giusto.78? Mitchell prende il posto di Read, Redmond quello del buon Ivanusec nel.76? Hancko con il sinistro manda alto sopra la.74? Taremi viene bloccato prima del tiro.72? Arnautovic entra al posto dinell’.70?didopo una grande azione personale.68? VAR cancella il rigore per l’, ammonitoper simulazione.66? RIGORE per l’, falciato.64? Dentro Carranza e Trauner, fuori Ueda e Sliti nel.62? Ammonito Asllani, era diffidato salterà il prossimo turno.60? Fuori Augusto e Calhanoglu, dentro Bastoni e Asllani nell’.58? Si cominciano a scaldare Bastoni e Asllani.56? Possesso palla prolungato dell’