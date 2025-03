Oasport.it - LIVE Inter-Feyenoord 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: i nerazzurri volano ai quarti di finale contro il Bayern Monaco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!22.57 Da segnalare gli infortuni di De Vrij nel riscaldamento e di Frattesi e Acerbi in campo che dovranno essere valutati per la sfidal’Atalanta.22.56 L’vincendo vola ai, dove troverà ildi Kane in uno stutto da vivere.93? Finisce la partita, l’vince 2-1ile vola aididi.92? Si attende solo il fischio.90? Ci saranno tre minuti di recupero.88? Tiro pericoloso di Bueno. Para Sommer.86? Fuori Acerbi e Frattesi, dentro Cocchi e Berenbruch nell’.84? Problema fisico per Frattesi.82?che comunque sta onorando la partita al massimo delle possibilità.80? Moussa con il destro non trova il tempo per il cross giusto.