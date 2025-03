Oasport.it - LIVE Inter-Feyenoord 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: Calhanoglu riporta in vantaggio i nerazzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Ivanusec dalla distanza non spaventa Sommer.52? Gooooooooool,, rigore perfetto,2-1.50? RIGORE per l’.48? Destro di Thuram dalla distanza che finisce alto.46? Inizia il secondo tempo!21.50che inizia bene portandosi avanti con il gol di Thuram, poi abbassa i ritmi subendo un rigore che vale il pareggio.A tra poco per il secondo tempo!45? Finisce il primo tempo,1-1.43?che prova ad alzare i ritmi.41? Gol, Moder spiazza Sommer con un bel rigore,1-1.39? RIGORE per il, il VAR richiama l’arbitro che concede il rigore.37? Ivanusec finisce a terra, non c’è nulla per l’arbitro.35?che paga le molte assenze come quella di Paixao e Timber.33?che deve recuperare tre reti solo per sperare nei supplementari.