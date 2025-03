Inter-news.it - LIVE Inter-Feyenoord 2-1: Calhanogluuuuuu perfetto!!!!!

è la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli olandesi allenati da Robin van Persie. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “San Siro” di Milano.2-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA50?UUUUUUUUUUUUUUU GOL DELL’RRRRRRRRRR E SIAMO DI NUOVO AVANTI!!!!!!!!!!!!49? RIGORE NETTOOOOOOO! Taremi messo giù da Beelen. Per l’arbitro non c’è dubbio.48? SUBITO THURAM! Velo di Frattesi sul filtrante di Pavard e Thuram si libera dal limite ma calcia alto sopra la traversa.22.03: INIZIA LA RIPRESA!22.02 Nessun cambio né latoné lato