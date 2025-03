Inter-news.it - LIVE Inter-Feyenoord 2-1: anzi non è rigore, ammonito Thuram!

è la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli olandesi allenati da Robin van Persie. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “San Siro” di Milano.2-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA64? MKHITARYAN SI MANGIA IL TERZO! Ripartenza ancora dell’scarica per l’accorrente Mkhitaryan, che calcia da pochi metri in curva.62? Due cambi nel: entrano Trauner per Beelen e Carranza per Ueda.62?Asllani, che fa fallo su Moder. Era diffidato, quindi sarà squalificato per l’eventuale quarto di finale.60? Doppio cambio nell’: fuori Carlos Augusto e Calhanoglu e dentro Bastoni e Asllani.