Oasport.it - LIVE Inter-Feyenoord 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: Moder pareggia su rigore!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Gol,spiazza Sommer con un bel1-1.39?per il, il VAR richiama l’arbitro che concede il.37? Ivanusec finisce a terra, non c’è nulla per l’arbitro.35?che paga le molte assenze come quella di Paixao e Timber.33?che deve recuperare tre reti solo per sperare nei supplementari.31? Partita che viaggia ora su bassi ritmi.29? Inzaghi ordina più pressione alla sua squadra.27? Bisseck prova la percussione, difende bene la squadra olandese.25? Partita che l’sta provando ad abbassare i ritmi al suo piacimento.23? Gestisce il pallone l’, possesso prolungato.21?che alza il baricentro di gioco.19?che si difende in modo ordinato.17? Possesso palla delprolungato.