Oasport.it - LIVE Inter-Feyenoord 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: Thuram sblocca la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Van Persie chiama più velocità alla sua squadra.11? Sinistro di Bueno, respinge la difesa nerazzurra.9? Goooooooooooooooool,, destro a giro perfetto,1-0.7? Sliti con il sinistro chiama alla parata Sommer.5? Ricordiamo che Sliti è alla prima presenza in assoluto nelprofessionistico.3? Mkhitaryan con il sinistro impegna il portiere.1? Inizia la!20.55 Ingresso in campo dei giocatori, inno dellain corso.20.52 Ufficiale gioca Acerbi, non De Vrij nell’.20.47 Ilha registrato un xG solo di 0.45 nelladi andata contro l’: il valore più basso in totale per gli olandesi in unadi questa. Ilpotrebbe non segnare per due sfide consecutive nella competiizone dalla fase a gironi del 2002/03 (tre di fila nell’ottobre 2002).