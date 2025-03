Oasport.it - LIVE Inter-Feyenoord 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita!20.55 Ingresso in campo dei giocatori, inno dellain corso.20.52 Ufficiale gioca Acerbi, non De Vrij nell’.20.47 Ilha registrato un xG solo di 0.45 nella partita di andata contro l’: il valore più basso in totale per gli olandesi in una partita di questa. Ilpotrebbe non segnare per due sfide consecutive nella competiizone dalla fase a gironi del 2002/03 (tre di fila nell’ottobre 2002).20.42 Possibili problemi fisici per De Vrij, si scalda Acerbi.20.38 Lautaro Martinez ha segnato sei reti in nove partite di questa, incluso quello nella partita di andata contro ilsettimana scorsa; soltanto tre calciatori dell’hanno realizzato più goal in una singola stagione della competiizone: Hernán Crespo nel 2002/03 (9), Samuel Eto’o nel 2010/11 (8) e Adriano nel 2004/05 (7).