Oasport.it - LIVE Arnaldi-Nakashima 2-6 4-6, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: esce di scena anche l’ultimo azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:14 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte.00:12 2 ACE e 5 doppi falli, di cui un paio decisivi, per. Il sanremese ha servito il 62% di prime dalle quali ha ricavato il 73% dei punti. Da dimenticare il dato sulla seconda, appena il 25%. 4 ACE invece per l’americano, che ha ottenuto l’85% dei punti avviati con la prima.BRANDONb. MATTEO6-2 6-4. Finisce qui, con il rovescio dell’che finisce sul nastro. Partita mai in discussione con il californiano che ha sovrastato il ligure.AD-40 Che errore di, con il suo rovescio in back che termina in corridoio. Match point.