Oasport.it - LIVE Arnaldi-Nakashima 2-6 1-2, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’americano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Matteo va ancora a segno con il classico uno-due.15-0 Servizio e dritto lungolinea a segno per il ligure.3-1 Game. Servizio e dritto.confermato in meno di un minuto dal.40-0 E sono 4.30-0 Ed arriva anche il terzo ACE.15-0 Secondo ACE dello statunitense.2-1. Non ci siamo. Con il quinto doppio fallo l’azzurro concede la battuta.30-40 Palla. Risposta di rovescio lungolinea pesantissima del.30-30 Prima al corpo vincente del sanremese.15-30 Ottimo rovescio in uscita dal servizio del ligure.0-30 Erroraccio con il dritto in avanzamento di.0-15 Doppio fallo chilometrico dell’azzurro.1-1 Game. Non passa la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta.