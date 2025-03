Oasport.it - LIVE Arnaldi-Nakashima 2-5, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’americano serve per il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 A metà rete il dritto di. Fioccano i set point.30-0 Prima vincente di.15-0 Servizio e dritto a segno per il padrone di casa.5-2 Doppio break. Incredibile. Regalo di, che spedisce in corridoio il dritto ad avversario battuto. Dopo il cambio di camposervirà per il set.30-40 Palla del doppio break. Si ferma sul nastro il rovescio dal centro del sanremese.30-30 Risposta di rovescio aggressiva di.30-15 Servizio e dritto a segno per Matteo.15-15 Terzo doppio fallo del ligure.15-0 Scappa via il rovescio incrociato del.4-2 Game. Dritto inside out e smash a segno per lo statunitense.40-30 Altra ottima prima del tennista di San Diego.30-30 Sulla riga il dritto inside out del sanremese, che si carica.