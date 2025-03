Oasport.it - LIVE Arnaldi-Nakashima 2-3, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: break dell’americano

15-0 Peccato. Di un soffio largo il passante con il rovescio incrociato in allungo del ligure.2-3 Game. Con una gran prima centrale Matteo tiene la battuta.40-30 Splendido rovescio incrociato vincente dell'azzurro.30-30 In corridoio il rovescio incrociato.15-30 Servizio, dritto e solida stop volley di rovescio del sanremese.0-30 Rovescio lungolinea dello statunitense che sorprende.0-15 Matteo strappa il movimento del dritto in uscita dal servizio.3-1 Game. E' lungo il recupero di rovescio del ligure, che torna ora al servizio.40-15 Scappa via il rovescio incrociato del tennista di San Diego.40-0 Prima centrale solida.30-0 Servizio e dritto a segno per il californiano.15-0 Decolla la risposta con il dritto in chop di