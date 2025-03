Tutto.tv - Lite accesa tra Helena e Javier dopo la puntata del GF: storia al capolinea?

Leggi su Tutto.tv

La putata di ieri del Grande Fratello ha messo a dura prova il rapporto che si è venuto a creare nella casa traMartinez edPrestes. Nello specifico, la ragazza è rimasta molto delusa dal comportamento che il suo fidanzato ha assunto nei riguardi di Zeudi Di Palma in occasione di una sorpresa fatta dai fan.la messa in onda, poi, i due hanno avuto una discussione molto. Latraladel Grande Fratellola scorsadel Grande Fratello c’è stata unaprofonda traPrestes eMartinez. La modella ha messo in discussione il sentimento del suo fidanzato in quanto teme che possa essere attratto da Zeudi Di Palma. A nulla sono serviti i tentativi di rassicurazione da parte del pallavolista, in quantoha continuato a dirsi molto preoccupata e delusa da tutta la situazione.