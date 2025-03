Lanazione.it - L’Istituto "Folgòre" e la legalità. La lezione di Pietro Grasso a scuola

Era il 27 gennaio 2012, quando fu sottoscritto il Protocollo d’intesa "I sentieri della memoria" tra Amministrazione comunale, Sezione Anpi di San Gimignano e Istituto Comprensivoda San Gimignano. Tale protocollo istituzionalizza momenti riconosciuti dai tre Enti per i quali partecipano ogni anno gli studenti sangimignanesi delle classi terze in un percorso costante di educazione civica. Questo progetto si articola in più momenti dell’anno, sia ache in luoghi simbolo con esperti di storia del ‘900. "Nell’anno scolastico 2024-2025 abbiamo partecipato ad un’uscita didattica a Montemaggio, svolto l’incontro sul giorno del ricordo e sul giorno della memoria; in programma per il mese di aprile l’uscita didattica a Sant’Anna di Stazzema, con il bus della memoria, e la partecipazione di una delegazione al Consiglio comunale straordinario in occasione della commemorazione dell’eccidio di Montemaggio".