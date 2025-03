Sport.periodicodaily.com - Lione-Fscb: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. La larga vittoria conseguita all'andata dovrebbe consentire ai francesi di ottenere una facile qualificazione.-Fcsb si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18.45 presso il Groupama Stadium.-FCSB: LEFORMAZIO(4-2-3-1): Lucas Perri, Kumbedi, Clinton, Mata, Nhoakhate, Maitland-Niles, Tolisso, Tessman, Cherky, Almada, Mikautadze, Lacazette. All. FonsecaFCSB(4-2-3-1): Tarnovanu, Cretu, Popescu, Dawa, Radunovic, Sut, Chiriches, Miculescu, Tanase, Cisotti, Gheorghita. All. Charamboulos DOVE VEDERLA IN TV Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18.45