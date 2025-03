Milanotoday.it - L’Inter trionfa 2-1 contro il Feyenoord e vola ai quarti di Champions

Leggi su Milanotoday.it

ottiene una vittoria importanteilnel ritorno degli ottavi diLeague, vincendo per 2-1 e confermando il successo per 2-0 ottenuto all’andata. La partita inizia subito con i nerazzurri che si portano in vantaggio all’8’ grazie a un gol spettacolare di Thuram.