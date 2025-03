Inter-news.it - L’Inter punta la… 14esima e Inzaghi 2 top: riecco il Feyenoord – CdS

Oggi Inter-, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Contro gli olandesi, sia la Beneamata cheno ad un doppio traguardo.CHIUDERLA – Completare l’opera per raggiungere il G8 d’Europa. Questo l’obiettivo di questa sera del, che alle 21 giocherà contro ilnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Si riparte dallo 0-2 conquistato a Rotterdam, ma adesso bisognerà ipotecare la qualificazione. Come ha detto lo stesso Denzel Dumfries, ieri in conferenza stampa, c’è un secondo tempo da giocare. Siacheno a due traguardi sicuramente non banali, che attestano la caratura raggiunta sia dal club che dal suo allenatore alla guida da quattro anni.Inter-, due traguardi da centrare per la storiaDUE TRAGUARDI – Riuscendo a superare il, questa sera,conquisterebbe il pass per i quarti di finale di Champions League per la quattordicesima volta nella sua storia.