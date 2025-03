Tvplay.it - L’Inter non ha dubbi, sarà il quarto attaccante della rosa

Leggi su Tvplay.it

ha già deciso qualela sua quarta punta per il prossimo anno: si tratta di una mossa concordata tra il presidente Marotta e l’allenatore Simone InzaghiC’è la necessità da parte dei nerazzurri di puntare sui giovani e abbassare il monte ingaggi, come voluto da Oaktree e per questo un giocatore fa proprio al caso del Biscione. Sta già facendo benissimo in questa stagione e i margini di crescita sono straordinari.non hail(TvPlay – ANSA)prosegue la sua corsa in campionato mantenendo la vetta dopo la rimonta sul Monza. Sono serviti i gol di Arnautovic, Calhanoglu e un’autorete per avere la meglio dei ragazzi di Nesta, che si trovavano in vantaggio di due gol quasi alla fine del primo tempo. Sofferenza si ma anche tre punti preziosissimi, che tengono dietro il Napoli e consentono ai nerazzurri di concentrarsi sull’impegno di Champions con più serenità.