L'Intelligenza Artificiale omaggia il genio 'umano' di Freak Antoni

Iniziato come un esperimento sociale, il Saremo AI Music Festival, organizzato dalla società bolognese Loop, è diventato un fenomeno sulla rete, dove i profili dei 27 cantanti, generati, come i brani che interpretano, i loro manager, i loro addetti stampa, interamente dal, sono seguitissimi dai fan che, con le loro votazioni, decreteranno il vincitore di questa competizione. Anche le radio hanno programmato le canzoni, spesso facendo credere agli ascoltatori che si trattasse di composizioni proposte da artisti reali e non da modelli creati dagli algoritmi. In attesa di conoscere il vincitore di questa competizione, unica in Itala, gli organizzatori hanno deciso di affiancare al premio che consegnerà la giuria popolare, un altro riconoscimento, il Premio, intitolato alla memoria di Roberto ’, il cantante e fondatore degli Skiantos, il gruppo bolognese che ha inventato alla fine degli Anni ’70 il rock demenziale, scomparso nel 2014.