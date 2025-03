Cesenatoday.it - L'iniziativa degli allievi della scuola di moda di Cesena: "L'abito parla"

Leggi su Cesenatoday.it

Giovedì sera alle ore 20,30 andrà in scena presso il cine teatro Victor di San Vittore lo spettacolo prodotto daglidi, uno spettacolo sperimentale che intrecciae teatro per dare voce alle storie dietro ogni creazione. Il pubblico sarà accompagnato in un.