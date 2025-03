Ilrestodelcarlino.it - Linea Verde, i nuovi cantieri: ecco cosa cambia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, avanti tutta. Mentre proseguono i lavori di costruzione del sottopassaggio di via Corticella, nel tratto tra via Passarotti e via Mazza è stato istituito il senso unico di circolazione con direzione centro: da venerdì fino a nuova disposizione i bus delle linee interessate dovranno effettuare deviazioni di percorso. Pronti a partire da oggi, intanto, i. LE VIE BYRON E SANT’ANNAIn via Byron e via Sant’Anna, fino all’intersezione con via Goethe, si parte oggi: restringimento della carreggiata e una corsia a senso unico da via Shakespeare verso via Bentini. Durante i lavori, i veicoli in uscita da via Byron avranno l’obbligo di svoltare a sinistra all’incrocio con Sant’Anna. I lavori riguardano non solo la riqualificazione dell’asse stradale, ma anche l’effettiva posa della tranvia.