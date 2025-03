Linkiesta.it - L’incontro tra Stati Uniti e Ucraina in Arabia Saudita

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato a Jeddah, in, perdi oggi tra la delegazione statunitense e quella, ha detto che la proposta di Kyjiv per un cessate il fuoco parziale per porre fine alla guerra con la Russia è «promettente». «Non sto dicendo che sia sufficiente, ma è il tipo di concessione di cui ci sarebbe bisogno per porre fine al conflitto», ha spiegato.Secondo quanto riferito da un funzionario ucraino all’Afp, Kyjiv dovrebbe proporre una tregua aerea e navale con la Russia. Per il Financial Times, gli ucraini presenteranno una proposta di cessate il fuoco che non comprende le attività lungo il fronte, ma include gli attacchi con droni e missili e le ostilità nel Mar Nero. Mosca però in precedenza aveva già respinto l’idea di un cessate il fuoco temporaneo, affermando che si trattava di un tentativo di guadagnare tempo e impedire il collasso militare dell’