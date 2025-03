Quotidiano.net - L’impresa di Paola Veglio diventa un modello

Cortemilia (Cuneo), 11 marzo 2025 – L’apporto umano che una guida femminile può dare alle aziende riguarda sia la sfera pratica, che quella relazionale, grazie in primis a un’innata sensibilità. La diversità di genere, inoltre, migliora i risultati d’impresa e facilita l’attrazione di talenti, come confermato dal rapporto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. “Soft skill” che risultano oggi sempre più necessarie, in un mondo del lavoro in grande evoluzione e sempre più indirizzato verso un nuovo equilibrio tra sfera lavorativa e privata. La sa bene, classe 1979, con studi al Politecnico di Torino in Ingegneria Elettronica; dopo una lunga gavetta iniziata nel 2006 nel laboratorio di elettronica di Brovind Vibratori S.p.A, nel 2011 affianca il padre, Giancarlo, nella gestione dell’azienda e nel 2013 neAmministratore Delegato.