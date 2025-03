Sport.periodicodaily.com - Lille-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Dopo il perfetto equilibrio con l’1-1 dell’andata, le due squadre sono pronte a darsi battaglia per approdare al turno successivo.si giocherà mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Pierre Mauroy di Villenueve d’Ascq.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI francesi sperano di fare la storia per approdare per la prima volta ai quarti della massima competizione continentale. La squadra di Genesio, che si è classificata tra le prime otto nel girone eliminatorio, è reduce dal faticoso successo sul Montpellier in campionato che da comunque fiducia in vista del match.I tedeschi stanno vivendo una stagione altalenante, e anche nell’ultimo turno di campionato sono usciti sconfitti dal match contro l’Augusta che per il momento li estromette dalla partecipazione alle prossime coppe europee.