Lilla Run, a Milano una corsa benefica contro i disturbi alimentari: "Uniamoci perché nessuno debba affrontarli da solo"

C’è chi viene per correre, chi si è assicurato di poter anchecamminare (e chiacchierare) e chi intanto si è iscritto per far sentire il proprio supporto. A meno di una settimana dalla prima, organizzata dall’associazione “Fra Me&Te”, sono già più di 150 le persone che hanno deciso di raccogliere l’appello della presidente Valentina Ungarelli: amici e amiche che hanno deciso di sostenere un progetto, ma anche sconosciuti arrivati grazie al passaparola. Del restoRun è molto più di una: è la manifestazione di una rete di persone. “È l’occasione per unirci, fare rumore e dimostrare chedeve affrontare questa battaglia da”, hanno scritto nella chiamata lanciata online per il prossimo 16 marzo (qui tutte le informazioni).