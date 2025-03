Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, il consulente della famiglia: “Tutto troppo in ordine, indagare su conservazione del corpo”

Sul luogo in cui è stato ritrovato ilsenza vita di, “erain”, un dettaglio che solleva “perplessità legate allascena del crimine”. Lo sostiene il medico legale Stefano D’Errico,dell’associazione Penelope, che assiste lad’originedonna. Secondo l’esperto, che ha firmato la consulenza medico-legale con cui i parenti si opponevano all’archiviazione del caso, ci sono ancora molti interrogativi irrisolti sulla vicenda63enne triestina, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022.La nuova superperizia ha confermato che la donna è morta per soffocamento causato da un intervento esterno, come sostenuto dai familiari fin dall’inizio. Tuttavia, D’Errico invita a riflettere più a fondo sulle condizioni delal momento del ritrovamento.