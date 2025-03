Agi.it - Lievi miglioramenti nella salute di Papa Francesco, anche oggi ossigenazione ad alti flussi

AGI -gradualmente migliora. Stasera i medici non hanno diffuso il bollettino medico ma gli aggiornamenti dal Gemelli arrivano puntualisala stampa della Santa Sede che conferma chesi è registrato un lieve miglioramentodel Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio., si precisa,complessità del suo quadro clinico (bronchiectasie, ossia le dilatazioni irreversibili dei bronchi, e la bronchite asmatiforme). Il bollettino ufficiale sarà diramato quindi domani sera ma dal Vaticano si respira ottimismosulle future dimissioni dal Gemelli. "La tempistica - si spiega - è ancora incerta ma quando ilsarà dimesso sarà perché potrà esserlo non per essere ospedalizzato altrove". Il riferimento è per i rumors di questi giorni riguardo a eventuali lavori in corso a Casa Santa Marta, la residenza di