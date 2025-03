Lanazione.it - Libri, cinema, musica: il Teatrodante rilancia

Firenze, 11 marzo 2025 – Con oltre 10.000 ingressi, 3.000 presenze fra i giovani agli incontri mattutini per le scuole, più di 400 abbonamenti emessi per la stagione, 15 corsi alla Scuola di Teatro, la Fondazione Accademia dei Perseveranti, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio,la sua idea attiva e multidisciplinare di cultura. Durante la presentazione a Firenze delle nuove iniziative e produzioni tra teatro, letteratura,, per costruire una realtà di collaborazione tra le diverse facce della cultura toscana, il consulente artistico Piero Pelù ha così dichiarato “Vorrei proporre un nuovo nome del teatro, l’acronimo Da.Mo”. "Per noi, ilCarlo Monni è fondamentale non solo come palcoscenico, ma come una vera e propria piazza aperta a tutti - dichiara Piero Pelù - Vogliamo che ogni spazio del teatro sia un luogo di incontro e di partecipazione.