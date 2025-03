Ilrestodelcarlino.it - Liberi di studiare e imparare: tutto grazie alla Costituzione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In classe noi alunni della scuola ‘Gianni Rodari’ di Ancona abbiamo realizzato un lavoro che ci ha fatto riflettere sugli articoli 33 e 34 dellaitaliana. La scuola è aperta a tutti. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. Molte volte non ce ne rendiamo conto, ma siamo veramente fortunati, perché siamodicose nuove, senza pensare che quando diciamo: "Non voglio andare a scuola" oppure "Non ho voglia di fare i compiti", molti bambini nel mondo non possono andarci e avere un’istruzione, perché sono obbligati a lavorare per guadagnare da vivere per tutta la loro famiglia. Come dichiara l’articolo 34 dellaitaliana, tutti hanno il diritto di andare a scuola e raggiungere i gradi più alti degli studi, mentre la Repubblica aiuta chi ne ha bisogno regalando borse di studio e assegni alle famiglie.