Fanpage.it - L’IA può aiutare i bambini a diventare più bravi in matematica? Secondo uno studio sì

Leggi su Fanpage.it

Un team di ricercatori tedeschi è riuscito a mettere a punto un sistema che, sfruttando le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale e una semplice strumentazione informatica (un PC, una scheda grafica e una webcam), è in grado di individuare le lacune di apprendimento degli allievi grazie al tracciamento dei movimenti oculari. Il metodo, già in fase di sperimentazione in una scuola, potrebbe consentire ai docenti di adottare esercizi e metodi d'insegnamento mirati in base alle esigenze dei ragazzi.