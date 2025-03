Ilfattoquotidiano.it - “L’ho visto baciare una bionda bellissima in auto. Bussai al vetro, lei mi disse di chiamarsi Ajeandro e mi chiese chi fossi”: Emanuela Folliero racconta il tradimento dell’ex

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sono cose che accadono, chi dice di non essere mai stato tradito è perché, forse, non se n’è mai accorto”: a parlare così a La Volta Buona, su Raiuno, è. La conduttrice non ha nascosto di essere stata tradita diverse volte nella vita e ne hata che non dimentica: “Ho scoperto il mio ex incon una donnaparticolarmente. bella. Mi sono avvicinata per chiedere spiegazioni e lei ha detto diAlejandro“. Sappiamo che ora molti tra voi lettori staranno canticchiando la hit di Lady Gaga ma torniamo al punto perchéhato proprio la dinamica del fatto, anche se non ha voluto dire il nome dell’amato, definendolo solo “perfetto sulla carta”.“Esco dal ristorante con la mia amica e lo vedo in. Dico alla mia amica di andarlo a salutare e così lo seguo.